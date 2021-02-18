Инфекционист: работодатель должен понимать, что после прививки работник будет с температурой
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Работодателям, которые собираются вакцинировать всех сотрудников в один день, стоит рассчитывать, что на следующий день половина их них могут не явиться на работу, предупредила глава Совета по иммунизации Даце Завадска в интервью Латвийскому телевидению.

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Если рассмотреть опыт других стран, где используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, то видно, что у 80% привитых была головная боль, а у 25-30% — повышенная температура.

"Я не возьмусь сказать, что у нас их [осложнений] меньше. Может быть мы меньше о них сообщаем. Мы не сообщаем, если это ничего серьезного. Мы выжидаем, терпим и само проходит. Может болеть рука, быть покраснение, повышение температуру и тошнота", — цитируeт Завадску портал Rus.Lsm.lv. По ее словам, латвийцы чаще всего жалуются на головную боль, температуру до 39 градусов, тошноту и локальные реакции.

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