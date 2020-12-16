Инфекционист: удобнее всего новые ограничения из-за Covid-19 ввести именно на ближайшие несколько недель

Новые ограничения из-за Covid-19 удобнее всего ввести именно на несколько ближайших недель, считает главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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Он написал в твиттере, что по-прежнему имеются слишком широкие возможности собираться в магазинах и спортивных залах, также по-прежнему разрешены не самые важные услуги "один на один".

"Только более низкая заболеваемость защитит здравоохранение и экономику от катастрофы", - подчеркнул Думпис.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле, комментируя показатели заболеваемости, написала в твиттере, что нет более серьезных аргументов в пользу того, чтобы Кабинет министров завтра принял решение о новых ограничениях, и Рождество и конец года были использованы для сдерживания инфекции.

"Здоровье - лучший подарок", - подчеркнула глава Минздрава.

Как сообщалось, правительство договорилось о введении более строгих ограничений из-за Covid-19 с 21 декабря, но окончательное решение будет принято в четверг, 17 декабря.