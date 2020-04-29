Инфекционист Уга Думпис: "Мне трудно представить в августе мероприятие на 50 человек"

Самое большое беспокойство вызывает то, что жители Латвии могут расслабиться и решить, что все закончилось, но это не так — уровень распространения инфекции не снижается. Своими тревогами в прямом эфире Delfi TV поделился главный специалист Минздрава по инфектологии Уга Думпис, отвечая на вопросы Яниса Домбурса.

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"Начинать можно с мероприятий, на которых много людей собирается в одном закрытом помещении, да и в открытых пространствах тоже. Это главный фактор риска, которым мы отличаемся от Швеции, где ограничение — не больше 50 человек. Посмотрите на их ситуацию!— прояснил Думпис формулу постепенного снятия ограничений. — К примеру, спорт на природе у нас уже разрешили. Если библиотеки или музеи готовы к новым условиям работы — в этом я тоже не вижу проблем".

Домбурс переадресовал Думпису вопрос от читателей, у которых на середину августа планировалась свадьба с 60 гостями: все зарезервировано, за многое уплачено — как им быть? "Мне трудно представить, что 60 человек соберутся где-то этим летом, не думаю, что это хорошо и реалистично. И 50... Мне это кажется очень много…" — ответил Думпис. Также он не считает разумным проводить спортивные соревнования в Arena Rīga Ведь даже, если посадить людей разреженно, им захочется в буфет, туалет, зайти, выйти и т. д. "То же про театры и кинотеатры. Трудно представить, что люди будут выходить с дистанцией и по рядам. Да и какая прибыль от этого может быть. Еще какую-то выставку возможно представить", — допустил инфекционист. И уточнил, что это его субъективное мнение, а окончательное решение будут принимать политики, у которых могут быть свои соображения.

Чтобы принимать более смелые решения, по мнению Думписа, ситуация должна быть не хуже, чем в Австралии и Новой Зеландии. То есть без новых случаев заражения. "Не могу себе представить, как мы придем к "нулю" с нашими соседями, машинами и самолетами, которые все же перемещаются из стран, где зараженных намного больше. Мы готовы рисковать как шведы и получать по 30 смертей в день? Я, как врач, не готов к такому риску… Если вы хотите крупные события, вроде рок-фестивалей, - там такой риск есть. Маленькие мероприятия со всеми предосторожностями и массовым тестированием еще можно допустить, но не этим летом. Просто не будет", — заключил Думпис.

Полное интервью Уги Думписа — в передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом". Самую важную информацию на русском языке можно будет прочитать завтра.