Инфекционист: уже в октябре может быть известна эффективность вакцины от Covid-19

Возможно, что уже в октябре будет понятно, какая из разрабатываемых вакцин от Covid-19 эффективна для борьбы с коронавирусом, сказал в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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Он отметил, что в настоящее время это самая горячая тема, которая обсуждается в контексте Covid-19. "Пока новости о вакцинах хорошие — и о вакцине, разработанной в Оксфордском университете, и двух китайских и одной вакцине в США", — сказал представитель Минздрава.

По его прогнозам, уже в октябре станет известно, которая из вакцин эффективна.

Как сообщалось, Еврокомиссия договорилась с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса, если подтвердится ее эффективность и безопасность. AstraZeneca разрабатывает вакцину вместе с Оксфордским университетом.

Eврокомиссия планирует закупить вакцину для всех 27 стран ЕС. Договор предусматривает также возможность дополнительного приобретения еще 100 млн доз.