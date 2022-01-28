Инфекционист: в Латвии инфицированных Covid-19 может быть в три раза больше, чем показывает статистика

В реальности инфицированных Covid-19 может быть в три раза больше, чем показывает статистика, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 инфекционист Клинической больницы им. Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

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Комментируя эпидемиологическую ситуацию, он отметил, что количество выявляемых новых случаев зависит и от ресурсов лабораторий, и, по его мнению, по крайней мере еще неделю можно ждать дальнейшего роста числа зараженных.

Думпис подчеркнул, что заболевших явно больше, чем показывает статистика. "Думаю, что заболевших в три раза больше", - сказал инфекционист, отметив, что у многих людей болезнь протекает очень легко или без симптомов. "Объемы эпидемии в настоящее время огромны", - добавил он.

Процесс вакцинации в настоящее время практически остановился, потому что люди, возможно, думают, что все закончится. "Ничего не закончится, и бустерная вакцинация обязательна для целого ряда групп населения, у которых есть риск серьезно заболеть", - сказал Думпис.

Как сообщалось, в Латвии два дня подряд выявляется более 9 тысяч новых случаев Covid-19, а показатель кумулятивной заболеваемости вырос до 3584,4 случая на 100 000 населения.