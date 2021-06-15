Инфекционист: в случае роста заболеваемости Covid-19 для привитых жителей могут не вводить ограничения
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Защита от Covid-19 у переболевших не лучше, чем у привитых, а осенью, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, на привитых и непривитых жителей могут распространяться разные ограничения. Об этом в эфире LTV рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, сообщает LETA.

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Инфекционист подчеркнул, что хотя эпидемиологическая ситуация в Латвии намного лучше, чем зимой, уровень заболеваемости остается высоким, как и число госпитализированных пациентов с Covid-19.

“Нас беспокоит число госпитализированных и тяжелобольных, так как это люди из групп риска, которым надо было привиться ещё в феврале. Это больше всего беспокоит - сравнительно небольшой охват вакцинации среди групп риска. 100% из тех, кто находится в больницах и в тяжелом состоянии, не привиты”, - указал Думпис.

Специалист отметил, что переболев, люди не получают лучшей защиты от Covid-19 и могут заразиться повторно. “Неизвестно, что там с естественным иммунитетом, так как часто видим, что и у молодых людей бывают тяжелые осложнения”, - сообщил врач.

Думпис обеспокоен, что, учитывая снижение темпа вакцинации, к концу лета Латвия может не достигнуть коллективного иммунитета. Латвия отстает от других стран примерно на 10%. “Например, в Дании доля привитых в группах риска достигает 90 - 100%. Это наша цель, чтобы спасти общество осенью.” Думпис отметил, что было бы необоснованно распространять ограничения на вакцинированных людей, поэтому, возможно, осенью и зимой в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения для разных групп жителей будут разными.

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