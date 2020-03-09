Инфекционист: весной коронавирусу самому предстоит битва с традиционными инфекциями

Теперь уже понятно, что случаев заболевания вирусом Covid-19 в Латвии будет все больше, однако число инфицированных не будет исчисляться тысячами и даже не сотнями. Такое мнение в эфире Латвийского радио выразила инфекционист Рижской Восточной больницы Ангелика Круминя.

Специалист призвала латвийцев не паниковать, а "действовать уверенно и осознанно", полагаясь именно на ту информацию, которую предоставляют власти. Что касается государства, то оперативные службы в данном случае "действуют очень хорошо".

Круминя также надеется, что волна коронавируса быстро спадет, так как в Китае, откуда заболевание начало свое шествие по планете, вспышки новых случаев инфицирования практически нет. Плюс заключается и в пришествии весны, так как вирусы тоже "воюют" между собой, и традиционные для этого времени года вирусы начинают собственную борьбу с новичком.

Сейчас в Латвии подтверждено шесть случаев заболевания Covid-19, пятеро из заболевших — туристы одной группы, которые заразились в Италии. Все они вернулись из Милана 7 марта рейсом airBaltic BT-630, но заразились не в самом самолете, а на севере Италии в курортном городе Червиния недалеко от границы со Швейцарией. Тем не менее, все пассажиры самолета отправлены на домашний карантин. 25 из них — латвийцы.