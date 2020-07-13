Инфекционист: вспышка Covid-19 не является существенной, но общество слишком рано потеряло бдительность
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Наблюдавшаяся на прошлой неделе вспышка Covid-19 не является существенной, однако рост числа заболевших говорит о том, что общество слишком рано потеряло бдительность, сказала телеканалу TV3 руководитель кафедры инфектологии Рижского университета Страдиньша, главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна.

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По ее мнению, после решений правительства о смягчении ограничений общество отключило "внутреннего цензора" и уже не так тщательно соблюдает меры безопасности, что и привело к вспышке.

По словам Виксны, опасения вызывает и то, что на улицах достаточно много людей, которые приехали из таких стран, как Россия и Швеция, где заболеваемость Covid-19 по-прежнему очень высока.

На вопрос, чего ожидать осенью и зимой, Виксна отметила, что теоретически заболеваемость может увеличиться, но точно этого сказать нельзя, потому что Covid-19 остается новой болезнью.

Что касается разработки вакцины от Covid-19, то по-прежнему нет никакой ясности. По словам Виксны, поиски решений, как противостоять болезни, ведутся очень интенсивно, но появляется достаточно много непроверенной информации, которая вначале дает надежду, а позже оказывается необоснованной.

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