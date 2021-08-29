Инфектолог Думпис: 20-23% жителей Латвии переболели Covid-19. Это намного больше, чем показывает официальная статистика
Foto: DELFI

К настоящему моменту в Латвии вирусом Covid-19 могли переболеть уже примерно 20-23% жителей. При этом официальная статистика подтверждает, что болели только 7,5% населения страны. Это означает, что большинство не заметили у себя вирус или же не сдавали анализы, чтобы подтвердить болезнь.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом сегодня в микроблоге Twitter сообщил инфектолог Клинической университетской больницы Паула Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

Такие выводы можно сделать из недавнего исследования государственной программы "Снижение последствий Covid-19". В ходе исследования изучалась распространенность антител

против вирусов SARS-CoV-2 у жителей Латвии. Анализы были сделаны 12 751 респондентам, примерно в 12,3% случаев антителы были обнаружены. При этом из исследования были сознательно исключены жители, которые точно болели Covid-19, что было подтверждено лабораторно, или же прошли курс вакцинации.

Во время исследования выяснилось, что частота выявления антител совпадала с

тенденциями роста или спада заболеваемости — с количеством случаев Covid-19, диагностированных в стране за этот период. А именно, наибольшее количество антител было обнаружено у жителей Латвии в феврале и марте 2021 года, когда заболеваемость Covid-19 была очень высокой.

Чаще всего антитела обнаруживались у детей до 13 лет и у молодых людей от 18 до 24 лет. У детей и молодежи антитела обнаруживались в два раза чаще, чем у пожилых людей старше 65 лет. Интересно и то, что подростки 14-17 лет и люди старше 25 лет незаметно болели Covid-19 реже, чем самые маленькие жители страны, а также юноши и девушки 18-24 лет.

Больше всего невыявленных ранее случаев было обнаружено в Латгалии — антитела были констатированы в 22,6% случаев. Меньше всего — в Курземе (всего 6,4%) случаев. В Риге и пригородах столицы эти показатели составили 8,9% и 13,2% соответственно.

Ведущий партнером исследования — Латвийский университет, в проекта участвовали Рижский университет им. Страдиня, Институт исследований безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR, Центр профилактики и контроля заболеваний и Рижская Восточная клиническая университетская больница. Руководитель исследования — профессор Рижского университета им. Страдиня Анда Кивите-Уртане. Профессор Уга Думпис выступил в роли руководителя под проекта программа государственных исследований.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний Латвийский университет
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего