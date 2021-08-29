Инфектолог Думпис: 20-23% жителей Латвии переболели Covid-19. Это намного больше, чем показывает официальная статистика

К настоящему моменту в Латвии вирусом Covid-19 могли переболеть уже примерно 20-23% жителей. При этом официальная статистика подтверждает, что болели только 7,5% населения страны. Это означает, что большинство не заметили у себя вирус или же не сдавали анализы, чтобы подтвердить болезнь.

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Об этом сегодня в микроблоге Twitter сообщил инфектолог Клинической университетской больницы Паула Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

Такие выводы можно сделать из недавнего исследования государственной программы "Снижение последствий Covid-19". В ходе исследования изучалась распространенность антител

против вирусов SARS-CoV-2 у жителей Латвии. Анализы были сделаны 12 751 респондентам, примерно в 12,3% случаев антителы были обнаружены. При этом из исследования были сознательно исключены жители, которые точно болели Covid-19, что было подтверждено лабораторно, или же прошли курс вакцинации.

Во время исследования выяснилось, что частота выявления антител совпадала с

тенденциями роста или спада заболеваемости — с количеством случаев Covid-19, диагностированных в стране за этот период. А именно, наибольшее количество антител было обнаружено у жителей Латвии в феврале и марте 2021 года, когда заболеваемость Covid-19 была очень высокой.

Чаще всего антитела обнаруживались у детей до 13 лет и у молодых людей от 18 до 24 лет. У детей и молодежи антитела обнаруживались в два раза чаще, чем у пожилых людей старше 65 лет. Интересно и то, что подростки 14-17 лет и люди старше 25 лет незаметно болели Covid-19 реже, чем самые маленькие жители страны, а также юноши и девушки 18-24 лет.

Больше всего невыявленных ранее случаев было обнаружено в Латгалии — антитела были констатированы в 22,6% случаев. Меньше всего — в Курземе (всего 6,4%) случаев. В Риге и пригородах столицы эти показатели составили 8,9% и 13,2% соответственно.

Ведущий партнером исследования — Латвийский университет, в проекта участвовали Рижский университет им. Страдиня, Институт исследований безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR, Центр профилактики и контроля заболеваний и Рижская Восточная клиническая университетская больница. Руководитель исследования — профессор Рижского университета им. Страдиня Анда Кивите-Уртане. Профессор Уга Думпис выступил в роли руководителя под проекта программа государственных исследований.