Инфектолог: ситуация с Covid-19 вряд ли вызовет существенные ограничения, а волна гриппа будет тяжелой

Эпидемиологическая ситуация с Covid-19 в Латвии уже вряд ли станет такой плохой, чтобы вернуться к существенным ограничениям для общества. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил инфектолог клинической университетской больницы Уга Думпис.

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Специалист отметил, что пока что ухудшение ситуации с Covid-19 в стране не наблюдается, и, возможно, этого и не случится — благодаря прививкам и перенесенным заболеваниям у общества прогрессировал гибридный иммунитет.

Преобладающий в настоящее время новый вариант омикрона по-прежнему имеет более легкое течение заболевания. Такая относительно благоприятная ситуация сложилась благодаря вакцинации против Covid-19 значительной части общества, подчеркнул инфектолог.

Он добавил, что вакцины отлично помогают избежать тяжелого течения болезни и призвал жителей сделать осенью прививку от Covid-19. Вакцинация должна быть обязательной для жителей старше 65 лет, но специалист рекомендует ее всем жителям.

Уга Думпис также призывает вакцинироваться и от гриппа — по прогнозам специалистов волна гриппа ожидается тяжелой.

Инфектолог отмечает, что на количество выявленных случаев заражения Covid-19 сейчас не стоит обращать особого внимания — по сравнению с прошлым сезоном сейчас тестируются гораздо меньше людей, а значит количество заболевших — не очень объективный показатель. На что есть смысл обращать внимание, так это количество заболевших в больницах, но пока что их достаточно мало.

Эксперт считает, что в этом сезоне существенных ограничений из-за Covid-19 не предвидится, разве что требование использовать маски в некоторых общественных местах.