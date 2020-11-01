Инфографика: что означают четыре уровня риска Covid-19 в Латвии
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Министерство здравоохранения Латвии на этой неделе представила модель, в соответствии с которой государство будет реагировать на увеличение или уменьшение количества случаев Covid-19. Четырем уровням риска соответствуют конкретные меры, которые, как предполагается, позволят держать ситуацию под контролем.

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Модель разработана с учетом рекомендаций Еврокомиссии, эпидемиологических рисков и других аспектов. Специалисты отмечают, что все рекомендованные мероприятия одновременно вводить не обязательно — меры нужно принимать целенаправленно, с учетом фона в конкретной сфере.

Полный текст рекомендаций минздрава доступен здесь.

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