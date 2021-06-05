Инфографика: кто получит власть в регионах? Идет подсчет голосов

5 июня в 20 часов избирательные участки по всей Латвии закрылись — выборы в местные самоуправления завершены. Начался подсчет голосов.

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Избиратели могли проголосовать на более чем 600 участках в 40 городах и краях. Явка на выборах составила 34,09% — это самый низкий в истории результат.

В данный момент идет подсчет голосов. Предварительные данные — в инфографике ниже.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Берзиня заявила, что выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов. Она также отметила, что сравнительно низкая явка прогнозировалась ранее, так как опросы населения показывали, что в этом году избиратели говорили, что не будут голосовать, потому что не видят смысла или их не интересует политика. Также Берзиня отметила, что люди устали, и причиной может быть год, прошедший в условиях пандемии.

Выборы в местные самоуправления прошли без существенных инцидентов, сообщает Delfi со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Государственная полиция в субботу начала две ведомственные проверки возможной покупки голосов в Алуксненском и Айзкраукльском краях. К 16.00 начато пять процессов об административных правонарушениях за нарушение правил предвыборной агитации в различных местах Латгальского региона, а также Рижского региона.

Служба госбезопасности за предвыборный период и в дни предварительного голосования получила более 70 сигналов о возможных незаконных действиях, из которых более 40 касались вопросов, входящих в компетенцию службы — в основном о возможном незаконном влиянии на избирателей.