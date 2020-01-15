Информационный телефон Rīgas satiksme станет платным, а номер изменится

С 1 февраля к звонкам на информационный телефон Rīgas satiksme (RS) будет применяться стандартный тариф телефонного оператора, сообщает LETA. Сам номер тоже изменится и станет 20361862.

Предприятие надеется таким образом снизить свои расходы. Как отмечает RS, для большинства абонентов переход на платный тариф ничего не поменяет — у них все равно подключены безлимитные звонки у своего оператора.

Как и раньше, позвонить в Rīgas satiksme можно будет круглосуточно, услугой могут пользоваться рижане и гости города, в том числе из других стран.

До 1 февраля будет продолжать работать бесплатный номер 80001919. С 15 января при звонке на этот номер будет проигрываться голосовое сообщение о том, что номер будет изменен, и звонящий сможет записать этот номер. Кроме того, информация об этом появится на мониторе в транспорте и на табличках на остановках.

По данным RS, в 95% звонящие хотят узнать, куда идет такой-то автобус, во сколько отходит и во сколько приходит — но всю эту информацию можно найти и на остановках, и в интернете.