Инициатива CSDD: сегодня и завтра на улице Тербатас можно зарегистрировать велосипед

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD; ДБДД) предоставляет велолюбителям возможность зарегистрировать в эту пятницу и субботу велосипед на "летней улице" Тербатас в Риге.

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Как сообщается на официальном сайте CSDD, регистрация велосипедов на ул. Тербатас (на участке между ул. Бруниниеку и Стабу) будет проходить два дня: 31 июля с 16:00 до 20:00 и 1 июля с 11:00 до 15:00.

Чтобы зарегистрировать велосипед, нужно:

показать водительское удостоверение или удостоверяющий личность документ;

показать сам велосипед;

оплатить регистрацию велосипеда (2,23 евро) и регистрационную наклейку (0,94 евро).



Зарегистрированный велосипед в случае ее кражи будет легче идентифицировать. В настоящее время в Латвии зарегистрированы 53 500 велосипедов.

Как известно, 17 июля улица Тербатас была закрыта для транспорта и передана до 18 августа в распоряжение пешеходов и торговцев. На улице появились зеленые зоны и места для отдыха, террасы заведений общественного питания стали значительно шире.

На открытии пешеходной улицы Тербатас люди массово не соблюдали требования дистанцирования, необходимые для ограничения распространения Covid-19. В связи с массовыми скоплениями людей, не соблюдавшими меры предосторожности, местное самоуправление решило пересмотреть культурную программу на Тербатас, а министр внутренних дел Сандис Гиргенс пообещал, что полицейские будут патрулировать улицу в усиленном режиме.