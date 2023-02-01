Инициатива о 4-дневной рабочей неделе: комиссия Сейма призывает рассмотреть гибкий график работы

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам скептически относится к общественной инициативе, в которой предлагается изменить статью 131-ю закона о труде и ввести четырехдневную 32-часовую рабочую неделю.

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В то же время комиссия призывает рассмотреть возможность гибкого рабочего графика.

Комиссия передала инициативу совету по трехстороннему сотрудничеству для дальнейшей оценки гибкого рабочего графика.

По мнению автора инициативы Дениса Мелехова, за счет увеличения свободного времени повысится уровень удовлетворенности и творческий подход сотрудников без снижения эффективности труда. По его словам, станет больше свободного времени для учебы и личного развития, что также даст положительный экономический эффект.

Подобная инициатива уже подавалась в Сейм в 2020 году, но была отклонена, а на этот раз парламент передал ее на оценку комиссиям.

Председатель комиссии Инга Берзиня перед заседанием отметила, что после ознакомления с опытом других стран у депутатов разные и неоднозначные мнения. Берзиня предполагает, что в настоящее время латвийская экономика не может себе позволить 4-дневную рабочую неделю, но может обсуждаться гибкий график.

Представители Государственной канцелярии заявили, что в госуправлении инициатива не может быть поддержана, так как ему и без того не хватает сотрудников.

Сокращение рабочего времени повлияет на доступность услуг в государственных и муниципальных учреждениях, считают в Министерстве благосостояния, Минэкономики, Министерстве охраны среды и регионального развития. Представители министерств призывают рассмотреть гибкий график работы, а также удаленный формат работы, ставший актуальным с начала пандемии.

На заседании в качестве примера гибкого рабочего времени была упомянута 40-часовая рабочая неделя: работа по девять часов четыре дня и четыре часа один день в неделю.

Депутат Эдмунд Цепуритис ("Прогрессивные") призвал к пересмотру закона о труде с точки зрения его соответствия времени. Исследования показывают, что при сокращении рабочего времени до 36 часов в неделю в определенных отраслях производительность пропорционально возрастает. Он также предложил пилотный проект, который может реализовать структурное подразделение Рижской думы "Rīgas digitālā aģentūra".

Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) не поддерживает 32-часовую рабочую неделю, но считает, что следует добиваться более гибкого рабочего времени.

Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян) отметила, что синдром выгорания распространен во многих профессиях, поэтому стоит подумать о предоставлении работникам трех оплачиваемых дней в году для оздоровления.