Инициатива о платном лечении "необоснованно невакцинированных" пациентов собрала 10 000 подписей

На портале общественных инициатив Manabalss.lv за две недели собрано 10 000 подписей под предложением установить для "необоснованно невакцинированных" пациентов с Covid-19 покрытие расходов на лечение из собственных средств.

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Это означает, что инициатива будет подана на рассмотрение в Сейм.

Инициативу представил Сандис Кравалис, который отмечает, что в больницы поступает все больше и больше пациентов с заболеванием SARS-CoV2 средне-тяжелой и тяжелой формы, не вакцинированных против Covid-19. Их пребывание в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии или реанимации, влечет огромные расходы для государства.

Кравалис отмечает, что у врачей до сих пор нет эффективных медикаментов для лечения средне-сложных и очень сложных случаев инфекции Covid-19, но вот уже более шести месяцев доступна "высокоэффективная профилактика" в виде вакцин.

Стоимость одной вакцины в 300-400 раз ниже стоимости лечения пациента в отделении интенсивной терапии или реанимации. Расходы на лечение пациентов с Covid-19 в настоящее время оплачивают налогоплательщики, отмечает Кравалис, одновременно акцентируя, что более 97% пациентов с Covid-19, поступающих в больницы в средне-тяжелом или тяжелом состоянии, не вакцинированы.

"Той части общества, которая привита, не следовало бы брать на себя последствия решений, принятых другими. Государству также не стоит нести расходы из-за несолидарности людей", — считает автор инициативы.

По его мнению, Сейм должен закрепить в законе норму, согласно которой в случаях пандемий достигшие совершеннолетия лица, которые откажутся от вакцинации и впоследствии заразятся, в данном случае Covid-19, будут обязаны нести ответственность за свое решение и покрывать хотя бы часть расходов на лечение.

Используя бесплатно предоставляемые государством вакцины, взрослая часть населения может значительно помочь государству избежать этих затрат и защитить себя от тяжелого заболевания или смерти, отмечает Кравалис.

Инициатор сбора подписей считает, что люди должны научиться не только уважать разные мнения, но и нести ответственность за свое собственное, и не создавать бремя и дополнительные расходы ни другим членам общества, ни государству.

Предлагаемое решение поможет снизить государственные расходы на лечение непривитых. Если расходы на лечение, которые должны нести пациенты, отказавшиеся от вакцинации, увеличат число вакцинированных людей, это также принесет ощутимую выгоду.

"Не придется вводить дополнительные ограничения, дети смогут более свободно посещать школу в очном режиме, больницы и поликлиники не будут вынуждены ограничивать прием пациентов, не будет приостановлена деятельность в секторе услуг и экономика страны пострадает гораздо меньше", — подчеркивает Кравалис.