Инициатива о реконструкции груди онкологических пациенток набрала 12 000 подписей
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В Сейм передана инициатива и государственном финансировании реконструкционных операций для пациентов с раком груди. На портале Manabalss.lv за нее подписались более 12 тысяч человек.

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Авторы петиции — организация "Сеть сотрудничества латвийских женских негосударственных организаций" (Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls). Ее председатель правление Инете Иелите подчеркивает, что Латвия — единственная страна ЕС, где такие операции не финансируются из государственного бюджета. По ее словам, реконструкция груди — это последний этап лечения рука груди, который позволяет реабилитировать пациента и вернуть к нормальной жизни.

В год на такие операции потребуется примерно 375 000 евро.

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rus.DELFI.lv

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