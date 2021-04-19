Собравшая за неделю более 10 000 подписей на портале Manabalss.lv инициатива о возобновлении работы спортивных клубов передана в Сейм, сообщает LETA.

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Петиции, собравшие более 10 000 подписей, передаются Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, и она рассматривает их с привлечением заинтересованных сторон. Окончательное решение должен принять Сейм.

Тренировки в помещениях запрещены в связи с эпидемиологической ситуацией с 21 декабря. Авторы инициативы считают, что в попытке защитить здоровье населения запрет нанес удар именно по здоровью: активный образ жизни необходим, а ожирение и малоподвижный образ жизни способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету.

Кроме того, отмечается в инициативе, регулярные тренировки улучшают и психическое здоровье и укрепляют иммунитет. Авторы инициативы ссылаются на исследования, где был сделан вывод, что заразиться вирусом в спортивном клубе маловероятно. Подчеркивается, что спортивные клубы уже осенью доказали, что могут создать соответствующие условия для безопасных индивидуальных и групповых тренировок.

Инициатива предлагает следующие условия: при заболеваемости ниже 200 случаев на 100 000 жителей спортивные клубы могут работать без ограничений, при заболеваемости до 400 — выделяя 15 квадратных метров на человека, а при индивидуальных тренировках 10 квадратных метров на человека, но количество людей будет ограничиваться до 20. При заболеваемости от 400 до 650 авторы предлагают пускать на индивидуальные тренировки до семи человек, с условием, что на каждого будет приходиться 15 квадратных метров.