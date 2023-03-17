Инициатива против истребления бобров в Риге собрала все нужные подписи
Foto: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собраны необходимые 2000 подписей за остановку плана Рижской думы по отлову и уничтожению столичных бобров. В качестве представителя инициативы указан Георгий Яковлев. Он планирует подать подписи в Рижскую думу.

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По мнению Яковлева, ликвидация 60 и более бобров не решит проблему с инфраструктурой и затоплением территорий, так как на место о пойманных бобров быстро придут другие.

Негосударственные организации по охране окружающей среды и защите животных не имели возможности участвовать в обсуждении, ознакомиться с принятым решением и оспорить его.
По данным самоуправления, за последние три года в Риге на снос бобровых плотин было потрачено более 27 тысяч евро. В январе этого года заключен контракт на отлов бобров на сумму 30 тысяч евро.

"Почему охотникам будут платить за практически бесполезную ликвидацию бобров, если охота на бобров не решает проблему — ущерб инфраструктуре и затопление территорий? Это еще один случай, наглядно доказывающий непрофессионализм самоуправления", — заявил Яковлев.

Он считает, что в 21-м веке уничтожать животных негуманно, и такое решение Рижской думы является жестоким обращением с дикими животными в городе Риге.

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