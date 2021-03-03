Инициативу о легализации эвтаназии рассмотрят еще раз с привлечением медиков

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям повторно рассмотрит инициативу о легализации активной эвтаназии, собравшую более 10 000 голосов на портале Manabalss. К дискуссии будут привлечены реаниматологи и специалисты по паллиативному уходу.

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Представитель инициативы "За хорошую смерть" (Par labu nāvi) Петерис Букс выступил перед комиссией Сейма в среду и призвал парламентариев передать петицию на рассмотрение Сейма.

Эвтаназия делится на два типа — пассивная и активная. Пассивная — это прекращение или ограничение лечения, то есть врач просто дает пациенту умереть по его просьбе. Фактически в Латвии пассивная эвтаназия уже есть, хотя ее не регулируют нормативные акты.

Активная эвтаназия подразумевает медикаментозное вмешательство по просьбе больного или его родственников. Авторы инициативы хотят легализовать активную эвтаназию — которая должна быть добровольной и диагностически обоснованной.

В ходе дискуссии депутат от "Согласия" Виталий Орлов, врач по образованию, спросил Букса, есть ли, по его мнению, в Латвии врачи, которые готовы этим заниматься. "Я понимаю суть инициативы, но меня учили бороться за жизнь пациента до последнего. Я не могу себе представить, ни за какие деньги, как бы я вводил в человека препарат, чтобы помочь ему уйти", — сказал Орлов.

На это Букс ответил, что говорил со многими медиками и те, кто видел, как мучаются люди перед смертью, поддерживают инициатив. Он рассказал, что слышал, что есть врачи, которые, сталкиваясь с детьми с серьезными дефектами, выписывают лекарства, но не дают их, видя, как ребенок страдает.

Депутат Андрис Скирде из "Развития/За!", врач-кардиолог, возразил Орлову, отметив, что он постоянно сталкивался с тяжелыми пациентами и считает, что дискуссия о легализации эвтаназии необходима. Он согласился с тем, что де-факто в Латвии уже есть пассивная эвтаназия, и предложил начать дискуссию с того, что вызовет меньше сопротивления в обществе — с вопроса о праве отказываться от реанимации. Законопроект об этом он собирается скоро передать на рассмотрение.

Депутат Эдгар Кронберг (Par cilvēcīgu Latviju; KPV LV) согласился передать инициативу дальше, однако отметил, что сначала нужно привести в порядок систему здравоохранения, чтобы пациенты реже попадали в ситуацию, когда им хочется эвтаназироваться.

Депутаты Нормунд Жунна и Линда Медне (Новая консервативная партия) предлагали не передавать инициативу дальше, потому что сначала нужно обосновать, скольким людям необходима эвтаназия, а для поддержания дискуссии на эту тему достаточно законопроекта Скидре об отказе от реанимации. Также Жунна добавил, что легализация эвтаназии ставит под удар пациентов, которым поставили неверный диагноз.

Илмар Дуритис ("Развитие/За!") выступил за продвижение законопроекта, однако подчеркнул, что эвтаназия не должна заменять паллиативного ухода, и не должно быть такого, что она выбирается как альтернатива плохому паллиативному уходу. Кроме того, Дуритис согласился с Орловым в том, что самим врачам помогать пациентам умирать будет нелегко. "Как ветеринарный врач могу сказать, что даже по отношению к животным это нелегкое решение для ветеринара", — подчеркнул он.

Депутат Айнар Латковскис ("Новое Единство") добавил, что хотел бы, чтобы в дискуссии участвовал Вилнис Сосарс, глава паллиативного отделения Онкологического центра Восточной больницы. Остальные депутаты согласились с тем, что к дискуссии должны быть привлечены соответствующие специалисты, и о том, передавать ли инициативу дальше, будет решено на следующем заседании в их присутствии.