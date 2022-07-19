Инициативу о приостановке деятельности РСЛ комиссия Сейма рассмотрит на следующей неделе

Инициативу о прекращении деятельности Русского союза Латвии (РСЛ), под которой на портале ManaBalss подписались более 10 000 граждан, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям может рассмотреть на следующей неделе. Об этом сообщила глава комиссии Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение).

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На заседание комиссии будут приглашены представители прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ), сообщила Курсите-Пакуле. Она допустила, что изменения, внесенные в Закон о политических партиях, позволят Сейма проголосовать за передачу инициативы прокуратуре, а уже та вправе решить, обращаться ли в суд с просьбой приостановить деятельность партии.

Как уже сообщалось, на платформе ManaBalss были собраны более 10 000 подписей под инициативой приостановить деятельность РСЛ. Иницивтор сбора подписей — некто Гатис Аузиньш. "РСЛ — не часть демократии, а оружие врагов демократии", — считают инициаторы сбора подписей.

Еще до ухода на летние каникулы Сейм внес поправки в Закон "О политических партиях". Окончательное решение о прекращении деятельности любой партии по-прежнему принимает только суд. Однако в закон внесены нормы, которые предусматривают, что "партиям запрещено оказывать поддержку, в том числе, информационную (пропагандистскую) лицам или государствам, подрывающим или угрожающим территориальной неделимости, суверенитету, независимости или конституционному устройству демократических государств".

"Партии в своей деятельности запрещено выступать против независимости, территориальной неделимости Латвийской Республики или других демократических государств, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении государственного устройства Латвийской Республики или другой демократической страны, призывать не исполнять законы, если таким образом ставятся под угрозу государственная безопасность, общественная безопасность или порядок, проповедовать насилие или терроризм, нацизм, фашизм или идеологию коммунизма, пропагандировать войну, совершать действия, нацеленные на разжигание национальной, этнической, региональной, расовой, религиозной ненависти или розни, прославлять и совершать преступные деяния", — гласит теперь 4-я часть 7-й статьи Закона "О политических партиях".

Напомним, что 1 октября в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. До 2 августа Центральная избирательная комиссия принимает списки кандидатов в депутаты. Русский союз Латвии неоднократно заявлял, что намерен принять участие в парламентских выборах.