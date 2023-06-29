Инициированные "Новым Единством" переговоры партий продолжатся на следующей неделе

Переговоры партий, организованные "Новым Единством", продолжатся на следующей неделе.

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В начале следующей недели партии обсудят вопросы здравоохранения.

В ближайшие недели политики также могут провести переговоры по вопросам климата, безопасности и государственного бюджета.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш приглашает на переговоры пять партий, однако "Объединенный список" и Национальное объединение на переговоры не являются, поэтому в них пока участвуют только "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные".

Пока переговоры велись по четырем темам — обеспечение доступности рабочей силы, рынок капитала, права человека и вопросы образования.

В настоящее время неизвестно, будет ли окончательным результатом партийных переговоров новое правительство или нет. Но, как признают политики, будущее нынешней коалиции может быть неясным до середины июля, когда завершатся Праздник песни и танца и саммит НАТО в Вильнюсе.