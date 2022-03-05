Первые последствия санкций со стороны стран Запада жители России начали ощущать уже сейчас. Но в течение ближайших недель или месяцев они будут ощущаться все сильнее: страну ждет рост безработицы, дефицит товаров в магазинах, а национальная валюта будет терять ценность и, скорее всего, как и при СССР превратится в "деревянный рубль". Об этом в эфире передачи Kāpēc на Delfi TV заявила глава Совета фискальной дисциплины Инна Штейнбука.

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В качестве примера Штейнбука приводит ситуацию с лекарствами. В этой сфере никаких санкций нет, но все сделки с российскими банками сейчас чрезвычайно затруднены. "Мы уже сейчас видим, как в России растут цены на медикаменты, на продукты питания и другие товары. Думаю, что многие люди еще не осознают, в какой степени санкции повлияют на их жизнь", — полагает Штейнбука.

С российского рынка уже уходят крупные инвесторы и бренды, от IKEA до H&M. Сначала это приведет к росту цен и дефициту товаров, а затем — к росту безработицы, так как количество рабочих мест сократится. Строительство тоже остановится, так как кредиты станут очень дорогими.

Бюджет России в большой степени формируется из доходов от продажи нефти и газа. В этой сфере страны Запада пока действуют осторожно, говорит Штейнбука. Тем не менее, уже сейчас Россия вынуждена продавать нефть существенно дешевле, чем поставщики из других стран, поскольку сделки с Россией рискованны и банки не выдают под них гарантии.

"Санкции очень жесткие. Они точно приведут к изоляции российской экономики, у нее не будет возможностей для технологического развития. Я не говорю о санкциях против олигархов, им точно не придется ночевать в ночлежке. Им будет чем питаться, я за них переживаю меньше всего. А вот обычные жители точно почувствуют эффект от санкций в течение ближайших недель или месяцев", — считает Штейнбука.

При этом она полагает, что санкции не заставят президента России Владимира Путина остановить боевые действия: "Он не занимается шантажом. Лично я верю, что его угрозы, в том числе ядерные, это не просто шантаж. Очень наивно полагать, что экономические санкции остановят его действия. Победа ему нужна любой ценой".

Полная запись передачи.

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