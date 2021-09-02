Иностранцев, просивших убежища в Латвии, разместили в помещениях МВД в Юрмале
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Часть иностранцев, ходатайствующих о предоставлении в Латвии убежища, размещены в Дзинтари, на территории комплекса, принадлежащего МВД.

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Как отмечает Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), большая часть размещенных в Юрмале иностранцев — граждане Белорусии и Афганистана.

На 1 сентября УДГМ уже предоставило 46 лицам статус беженцев, еще 19 иностранцев получили альтернативный статус. Большая часть этих беженцев — граждане Белоруссии. В настоящее время на рассмотрении Управления по делам гражданства и миграции находятся заявления еще от 102 иностранцев, ходатайствующих о предоставлении убежища на территории Латвии.

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LETA

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LETA

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Афганистан Дзинтари
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