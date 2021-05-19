Иностранцы могут записаться на вакцинацию от Covid-19 по телефону

Иностранцы, постоянно проживающие в Латвии, могут получить вакцину от Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения. Записаться на прививку можно по телефону 8989 или через сайт manavakcina.lv, если у иностранца есть доступ к латвийскому интернет-банку.

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Право на прививку за счет государства имеют иностранцы с постоянным или временным видом на жительство. Прививка доступна студентам - для этого надо показать удостоверение студента или справку из образовательного учреждения. Привиться от Covid-19 могут иностранные работники, за которых уплачен взнос обязательного социального страхования или имеющие бланк S1, полученный в странах ЕС, Европейской экономической зоны или в Швейцарии. А также прививку могут получить лица, которые согласно решению Национальной службы здравоохранения имеют право получать медицинские услуги в полном объеме.

Кроме того, прививку от Covid-19 могут получить беженцы, соискатели убежища, люди со статусом апатрида и задержанные Погранохраной лица. Помимо прочего, Латвия обеспечит вакцинацию работников дипломатических корпусов, международных организаций и учреждений ЕС, а также их семей.