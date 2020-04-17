Иностранным студентам в Риге не на что жить и за это их могут лишить временного вида на жительство

В Социальную службу Рижской думы за кризисным пособием обратились уже 20 иностранных студентов. Они остались без средств к существованию, сообщает LETA.

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В основном это студенты из Индии и Пакистана, которые учатся в магистратуре в ЛУ, РТУ, университете Страдиня и высшей школе Turība. За пособием уже обратились 20 человек, а всего в Риге таких студентов несколько тысяч.

Студенты из Индии не могут сейчас получать денежные переводы от родных, оставшихся на родине — там сейчас в ходу только наличные, а банки не работают. Многие студенты подрабатывали в Латвии, но из-за кризиса потеряли работу.

У шести этих студентов есть временный вид на жительство, одно из условий сохранения которого — определенный доход или сумма на счету, чтобы иностранец мог обеспечивать себя в Латвии. Это должно быть не менее 14 евро в день. И хотя доход они больше не получают, арендную плату и другие расходы никто не отменял.

Социальная служба готова рассмотреть заявления студентов, но критерии, по которым они могут получить пособия, будут такими же, как для местных жителей. То есть они должны доказать, что в кризисную ситуацию они попали именно из-за коронавируса, и что они действительно не могут обеспечить свои основные нужды.

Для этого они как раз должны предъявить свой счет — то есть получается, что Социальной службе они должны доказать, что им не на что жить, а Миграционной — что им есть, на что жить.

Департамент благосостоянии Рижской думы объяснил агентству LETA, что за помощью могут обратиться только те иностранные студенты, которые из-за кризиса не могут обеспечить основные нужды и которые задекларированы в Риге. Они могут получить кризисное пособие в размере 128 евро на человека.

Департамент призвал учебные заведения оказать помощь этим студентам, снизив плату за общежития, пени, штрафы за вовремя не отданную книгу в библиотеке и т.п.