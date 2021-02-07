Инспекция: из-за низких зарплат в центрах соцухода работают сотрудники без мотивации и квалификации

Из-за низких зарплат в центрах социального ухода работают немотивированные и низкоквалифицированные сотрудники, говорится в отчете Инспекции здравоохранения "О качестве обслуживания клиентов в учреждениях социального ухода".

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В отчете поясняется, что работа по уходу за клиентами центров социального ухода требует больших физических и эмоциональных усилий, а также особых навыков, способностей, терпения и эмпатии.

Однако оплата за такой труд является минимальной и не предусматривает градации по уровню знаний, поэтому не мотивирует к их получению.

Из-за низкой оплаты труда на эту работу соглашается преимущественно неквалифицированный персонал, без соответствующих знаний.

Аналогичная ситуация сложилась и с медсестрами, поскольку оплата в центрах социального ухода ниже, чем в стационарах или амбулаторных медучреждениях.

Найти медсестер для работы в центрах социального ухода сложно, поэтому по меньшей мере 50% медсестер в этих учреждениях являются несертифицированными — несмотря на свой опыт работы, они по разным причинам не обновляли свои знания.

Руководство центров социального ухода в интервью о достижениях, проблемах и задачах в качестве главной проблемы выдвинуло вопрос о привлечении персонала, отметив низкий престиж работы по уходу за клиентами социальных центров.