Инспекция: не доказано, что семейный врач принимал пациентов, будучи больным Сovid-19

В январе валмиерский семейный врач Юрис Яковинс принимал пациентов, хотя у него были симптомы заболевания Covid-19. Позже заболевание было выявлено у трех его пациентов. При этом Инспекция здравоохранения не нашла доказательств того, что врач очно работал больным, написал в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, из шести тысяч пациентов доктора Яковинса тест на Covid-19 сдали около 170 человек, и у троих результат был положительным.

Kā beidzās stāsts ar Valmieras ģimenes ārstu Juri Jakovinu? No viņa 170+ pacientiem, kas veica testu, trijiem tas bija pozitīvs. Veselības inspekcija neesot guvusi pierādījumus tam, ka ārsts klātienē būtu strādājis slims. SPKC un Valsts policija ir veikušas informācijas apmaiņu — Daniels Pavluts (@pavluts) March 11, 2021

Представитель Госполиции Видезмского региона Зане Васкане сказала порталу Delfi, что служебная проверка не нашла доказательств преступного деяния, поэтому уголовный процесс начат не был.

Ранее сообщалось, что семейный врач Юрис Яковинс принимал пациентов, хотя у его самого были характерные для Covid-19 симптомы. Позже наличие заболевание у доктора подтвердилось, а сам он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Яковинс является семейным врачом с самым большим в Латвии зарегистрированным числом пациентов — 5645 взрослых и 650 детей.

В 2013 году Яковинс получил награду "Врач года". В 2017 был избран в Валмиерскую думу от списка Союза "зеленых" и крестьян, получив более 2200 голосов жителей.

Согласно декларации должностного лица, которую Яковинс подал в Службу госдоходов, его заработок в 2019 году составил 25 770 евро. Эту сумму составляет его зарплата врача, а также гонорары от предприятий Servier Latvia и KRKA Latvija.

Яковинсу принадлежит пять объектов недвижимости — земля и здания — в Валмиере, а также земля в Планьской волости и совместное имущество в Стренчи. У врача четыре транспортных средства — Mitsubishi space star 2002 года выпуска, Nissan 2008 года выпуска, автомобиль Ford 1996 года и еще одно транспортное средство 1999 года выпуска. В качестве долговых обязательств он указал 11 655 евро, в качестве выданных займов — 88 290 евро.