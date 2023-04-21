Инспекция по труду: признать забастовку незаконной может только суд

Хотя министр образования и науки Анда Чакша заявляет, что после утверждения правил Кабинета министров нет оснований для проведения забастовки педагогов, по закону забастовка или объявление забастовки могут быть признаны незаконными только судом, сообщили агентству LETA в Государственной инспекции по труду (ГИТ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заявление о признании незаконными забастовки или объявления забастовки может быть подано в суд работодателем и рассматривается в десятидневный срок со дня его поступления. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В ГИТ заявили, что за незаконную забастовку предусмотрена административная ответственность -штрафы - согласно статье 35 закона о забастовках.

Правительство сегодня одобрило поданные Министерством образования и науки (МОН) поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают повышение минимальной почасовой ставки с 1 сентября текущего года для всех групп работников образования, включая административный и вспомогательный персонал.

В МОН считают, что единственное невыполнение требований забастовки - формальное и состояло в продлении сроков внесения поправок в нормативные акты.

Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага несколько раз призывала не утверждать эти поправки, так как все заинтересованные стороны должны быть уверены в точности расчетов, которых в настоящее время еще нет.