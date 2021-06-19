Инспекция по защите прав детей проверяет конкурс Mini Miss Latvija на соответствие закону

Пользователи соцсети Facebook оценивают и делятся красивыми фотографиями маленьких девочек — так проходит конкурс Mini Miss Latvija. А Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) начала проверку, не нарушают ли его организаторы закон, сообщает rus.LSM.lv. За титул Mini Miss соревнуются 40 девочек в возрасте от трех до 12 лет.

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Специалисты VBTAI обратили внимание на конкурс, так как закон запрещает детям учавствовать в конкурсах красоты и мероприятиях, главной целью которых является оценка внешности ребенка.

Организатор конкурса Кристина Линденблате заявила, что на мероприятии оценивается не только внешний вид, но талант ребенка. "У нас состоится шоу талантов, где каждый ребенок продемонстрирует свой талант: кто-то поет, кто-то танцует, кто-то рассказывает стихи, жарит или варит и так далее. Нет, нет, у нас не только эти фотографии, где творчество и изобретательность. Мне очень жаль, что люди, не углубляясь в истинную составляющую конкурса, приходят со своими грязными мыслями в наш прекрасный сад, в котором мы выращиваем эти цветы и где действительно все счастливы, дети счастливы, родители счастливы — ничего не происходит без ведома родителей."

Однако специалисты по защите прав детей опасаются, что в конкурсе речь идет не только об оценке талантов. Директор Департамента защиты прав детей Эвия Рацене указала, что изначально на конкурс было необходимо прислать фото ребенка в полный рост. "Будем откровенны, здесь я не вижу, где можно увидеть какой-нибудь талант, по крайней мере сейчас".

Юрист Отдела прав детей Бюро омбудсмена Агрис Скудра считает, что происходящее в Facebook голосование основывается только на оценке внешнего вида детей, так как люди голосуют за фото, а не за видео, где дети проявляют свои таланты.

Финал конкурса проходит в пятницу и субботу; из всех участниц в возрасте от трех до 12 лет планируется выбрать одну победительницу.