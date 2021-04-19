Инспекция рассматривает жалобы на семейных врачей, рекомендовавших не вакцинироваться от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Инспекция здравоохранения получила заявления от пациентов о рекомендациях семейных врачей не вакцинироваться от Covid-19, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям инспекции Элина Эрмансоне.

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Она отметила, что жалобы получены от жителей Латгале и Видземе.

"Сейчас эти жалобы проверяются, и первые выводы о том, насколько они объективны, можно будет сделать примерно через неделю", - сказала представитель инспекции.

По словам руководителя управления образования Даугавпилса Марины Исуповой, часть даугавпилсских педагогов отказалась от вакцинации по совету своих семейных врачей.

"Я очень надеюсь, что наши коллеги, посмотрев на всех нас, кто вакцинировался, увидят, что мы живы, улыбаемся и строим планы на лето, и тоже будут мотивированы вакцинироваться", - сказала она.

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LETA

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LETA

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