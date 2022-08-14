Инспекция здоровья разрешила купаться в водоемах Сигулды и Резекне
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Инспекция здоровья вновь разрешила купаться в реке Гауя в районе Сигулды и в озере Ковшу в Резекне.

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На этой неделе специалисты Инспекции здоровья вновь взяли пробы воды в Гауе, после того, как инспекция наложила запрет на купание в нем с 4 августа из-за качества воды.

В бассейне реки Гауя в Сигулде результаты анализов воды для купания соответствуют норме, а качество воды хорошее.

После неоднократных анализов в озере Ковшу в Резекне констатировано, что качество воды для купания хорошее. Инспекция разрешила купаться в этом месте.

Инспекция здоровья в течение активного купального сезона проводит усиленный мониторинг всех 58 официальных мест для купания в Латвии. В лаборатории определяются микробиологические показатели, оценивается цвет воды, особое внимание уделяется плавающему в воде мусору и нефтепродуктам, а также процессу размножения цианобактерий.

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