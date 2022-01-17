Инспекция здоровья требует запретить врачу Никифоренко выполнять обязанности медработника

Инспекция здоровья в понедельник направила в Генеральную прокуратуру и Государственную полицию материалы дела врача-иммунолога Евгения Никифоренко с требованием применить меру пресечения и запретить врачу выполнять обязанности медицинского работника. Об этом агентству LETA сообщили в испекции здоровья.

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Инспекция продолжит информировать Генеральную прокуратуру и Государственную полицию обо всей имеющейся у нее текущей информации по делу Никифоренко. Инспекция здоровья также выражает готовность к оперативному сотрудничеству в ходе судебного разбирательства.

Инспекция также призывает отозваться всех пациентов Никифоренко, у которых есть сомнения в обоснованности проводимых им процедур. Также инспекция призывает всех лиц, которым она же предоставила ответы до 2011 года, подать материалы на повторное рассмотрение, прислав по почте по Klijānu ielu 7, LV- 1012 или на электронный адрес vi@vi.gov.lv.

Как уже сообщалось ранее, в начале декабря Латвийское радио в сотрудничестве с Балтийским центром журналистских расследований "Re: Baltica" сообщило, что несколько женщин рассказали том, что врач-иммунолог проводил гинекологические манипуляции, не соответствующие его специальности. Манипуляции проводились вне кабинета гинеколога. Действия врача пациентки расценили как насильственные действия сексуального характера.

По заявлениям нескольких женщин Государственная полиция в 2009 году возбудила уголовное дело, которое было прекращено четыре года спустя, не дойдя до суда. Женщины один раз оспорили решение, но прокуратура оставила вердикт в силе.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) инициировал расследование деятельности Инспекции здоровья, которая якобы вводила в заблуждение журналистов в отношении наличия следственных материалов, в которых пациентки оценивали работу Никифоренко как возможное сексуальное использование.

Латвийское радио сообщало, что в ходе журналистского расследования Инспекция здоровья ввела журналистку в заблуждение заявлением, что в распоряжении инспекции больше нет материалов расследования о возможных нарушениях со стороны иммунолога.

Ранее сообщалось, что журналистка запросила материалы расследования в Инспекции здоровья конце августа 2021 года, но получила ответ, что все документы уже были "заархивированы или уничтожены". На самом деле к тому моменту материалы не были ни отправлены в архив, ни уничтожены. Позже выяснилось, что инспекция запросила у архива разрешение на уничтожение документов почти через два месяца после проявленного журналисткой интереса. Дело было уничтожено прошлой осенью, незадолго до публикации.