Инспекция здравоохранения предупреждает о дезинфекторе, который не дезинфицирует

Средство для дезинфекции Holger’s Professional spiritinis valiklis не годится для борьбы с Covid-19. Его нельзя использовать для дезинфекции ни рук, ни поверхностей, сообщает Инспекция здравоохранения.

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Лабораторная проверка констатировала, что концентрация этилового спирта в этом средстве недостаточна, чтобы уничтожить вирус.

Средство продавалось в упаковке по 5000 мл. Инспекция здравоохранения запретила продажу партии № 2020-03-1 со сроком годности 2022-03-11.

Тех, кто приобрел дезинфектор в такой упаковке, инспекция призывает вернуть его компании-производителю Dipol Latvija.