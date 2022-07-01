Инспекция здравоохранения призывает обратить внимание на качество воды на пляжах

Инспекция здравоохранения в последние дни получает сообщения о жалобах отдыхающих вблизи водоемов. Получена информация об аллергических реакциях после купания в озере Мелнэзерс в Тукумском каре, а также в месте для купания "Лачааусс" в Стамериенском озере, Гулбенcкийм крае. Возможно, речь идет о церкариозе, который в простонародье называется "зуд купальщиков".

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Чтобы исключить любые риски, Инспекция здравоохранения призывает самоуправления уделить повышенное внимание качеству воды в местах для купания. Также самоуправления обязаны выставить предупреждающие знаки в тех местах для купания, где выявлены первые признаки аллергии у купающихся.

Если в водоеме течение слабое или вода стоячая, как, например, в карьерах и озерах, и в них отмечено присутствие водоплавающих птиц, возможно, что в воде размножились микроскопические паразиты, которые могу вызвать у людей аллергию под названием "зуд купальщиков". Это явление довольно распространено в летние месяцы во всем мире и все чаще появляется в нашей географической зоне.

Это острое паразитарное заболевание контактирующих со стоячей или слабо-проточной водой людей (чаще всего при купании), возникающее при поражении их кожи церкариями — плавающими личинками паразитических плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах. Как правило, медицинская помощь в этом случае не требуется, симптомы можно уменьшить с помощью любого противоаллергенного препарата.

В качестве превентивных мер советуют выбирать хорошо знакомые места для купания; после купания сразу вытереться полотенцем или сполоснуться в душе, так как личинки в воде не пытаются проникнуть внутрь. Также не рекомендуется кормить птиц на тех водоемах, которые используются для купания, так как птицы к этому привыкают и будут возвращаться.

Специалисты Инспекции здравоохранения в купальный сезон ежемесячно проводят углубленный анализ воды. 4 и 5 июля во всех 58 официальных местах для купания будут взяты образцы для лабораторных исследований.