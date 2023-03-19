Инспекция здравоохранения за год получила 640 обращений о качестве медицинской помощи

В прошлом году в Инспекцию здравоохранения поступило 640 обращений в связи с качеством медицинской помощи, сообщила в интервью агентству ЛЕТА руководитель учреждения Анита Слокенберга.

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Она сравнила инспекцию с лакмусовой бумажкой, ведь все обращения жителей в нее свидетельствуют о происходящем в системе здравоохранения в целом.

По словам Слокенберги, на данный момент лакмусовая бумажка окрашена в отчетливый красный цвет, так как поступает очень много жалоб на невежливое отношение, плохую коммуникацию, на то, что пациенту не предоставляются объяснения по поводу его болезни и, следовательно, таким образом не соблюдается закон о правах пациентов.

В прошлом году в Инспекцию здравоохранения поступило 640 обращений в связи с качеством медицинской помощи. Это лишь видимая часть - те пациенты или их родственники, которые осмелились обратиться в инспекцию со своей проблемой, отмечает Слокенберга.

Она также подчеркнула, что в прошлом году в инспекцию поступило 104 непосредственные жалобы на так называемые нематериальные нарушения закона о правах пациентов.

При этом Слокенберга добавила, что в настоящее время выходят наружу проблемы, которые накопились в стрессовое время пандемии "Covid-19". Например, в здравоохранении во время пандемии были дистанционные консультации, сейчас семейный врач приглашает пациента к себе в практику, но пациент, которому нужен рецепт, хочет сделать это по телефону, как раньше, и из-за этого возникает неудовлетворенность.

Права пациента начинаются не в Инспекции здравоохранения, а в медучреждении, отметила глава инспекции. Поэтому она призывает каждого пациента или его родственника, если имело место нарушение прав пациента, немедленно решать этот вопрос в медицинском учреждении. Сделать это "постфактум" уже намного сложнее.

Например, в настоящее время актуален вопрос эмоционального насилия во время родов. В прошлом году также была получена первая заявка, в которой конкретно упоминается эмоциональное насилие во время родов. Слокенберга рассказала, что гинеколог и акушер не соблюдали право пациентки на вежливое общение. За указанный случай специалисту объявлен выговор, а заявление пациентки отправлено на рассмотрение в комиссию по этике Латвийского общества врачей.

"Между нарушением и заявкой в инспекцию прошло полтора года. Конечно, по прошествии этого времени при опросе коллег конкретного врача, которые в то время работали в том же помещении, информация не была подтверждена, потому что люди уже не помнят фактов", - рассказала Слокенберга.

В прошлом году инспекция рассмотрела 33 обращения по гинекологии и акушерству. Из них 17 рассмотрены Фондом медицинских рисков, по семи делам принято решение о возмещении ущерба. Общая стоимость возмещения этих семи конкретных случаев ущерба в гинекологии и акушерстве составляет 354 589,6 евро. В свою очередь, в течение 2021 года было рассмотрено 36 жалоб.

Говоря об эпидуральной анестезии, которая является актуальной темой, Слокенберга отметила, что до 1 августа 2022 года государство оплачивало ее только при наличии определенных показаний, которые можно разделить на четыре блока. Показания первого блока связаны со здоровьем женщины, показания второго блока связаны с родовым процессом, показания третьего блока связаны со здоровьем плода. Четвертый блок предусматривал так называемые "другие" показания, в том числе панику, вызванную сильными родовыми схватками.

По мнению Слокенберги, такие правила позволяли сортировать пациентов, ведь сильная боль не всегда приводит к панике. В результате, если у пациентки были деньги, то она могла получить обезболивание, а если нет - и не было проявлений паники - то не могла. Однако с 1 августа этот порядок изменился.

"В прошлом году было два обращения, в которых в том числе стоял вопрос об эпидуральной анестезии: одно касалось качества родовспоможения в целом, другое - обоснованно ли были заплачены деньги за эпидуральную анестезию, потому что, вероятно, для нее имелись показания. К сожалению, в обоих случаях для применения эпидуральной анестезии не было установленных нормативными актами показаний", - сообщила Слокенберга.