Инспекция здравоохранения запретила купаться на пляже "Румбула"

После проверки качества воды Инспекция здравоохранения запретила купаться в Даугаве на пляже "Румбула", а также в Скулте на пляже "Варзас". Кроме того, инспекция не рекомендует купаться в Елгаве на пляже острова Паста.

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Во всех вышеперечисленных местах констатировано высокое микробилогическое загрязнение. На остальных официальных пляжах и купальных местах купаться можно.

Инспекция предупреждает, что до сих пор в водоемах могут появится сине-зеленые водоросли, вызывающие раздражение кожи и слизистых. Если жители замечают, что вода стала мутной, ее цвет ярко выраженно зеленый и желто-коричневый, либо на воде появилась сине-зеленая пленка, то инспекция призывает не плавать в таких местах.