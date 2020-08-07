Инспекция здравоохранения запретила купаться в одном месте Лиелупе и крайне не рекомендует в другом

3 и 4 августа Инспекция здравоохранения провела проверку воды в разных водоемах Латвии. По результатам проверки запрещено купаться на левом берегу Лиелупе возле острова Паста и рекомендуется не купаться на правом берегу в Елгаве. Там констатировано микробиологическое загрязнение.

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Хотя в официальных местах для купания размножение сине-зеленых водорослей не констатировано, риск их размножения присутствует из-за теплой погоды. Признаки размножения этих водорослей были констатированы в конце июля и начале августа в некоторых неофициальных местах для купания: в озере Малый Балтезерс в месте для купания "Марсили", в Яунмарупе в водоеме "Павасари", в Кекавском крае в Даугаве возле места для отдыха "Зиедонис", в Даугмале возле острова Смерти (Навес) и в Балдоне в месте для купания "Салиняс".

Инспекция здравоохранения призывает тех, кто все-таки выбрал для купания неофициальное место, оценивать качество воды. Если там размножились сине-зеленые водоросли, вода становится более плотной и мутной, цвет может быть выраженно зеленым, синевато-зеленым или желто-коричневым. Сверху может появиться сине-зеленая пленка, а у воды — неприятный запах. Когда сине-зеленые водоросли умирают и разлагаются, цвет воды становится серо-коричневым.

При разложении водоросли выделяют в воду токсины, которые воздействуют на кожу и слизистые оболочки и могут вызывать аллергические реакции. При попадании этой воды в пищеварительную систему может быть острое отравление — у токсинов есть гепатоксическое и нейротоксическое действие.

Инспекции призывает особо следить за тем, чтобы в этой воде не купались дети и чтобы ее не пили домашние животные.