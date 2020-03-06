Инспекторы остановили строительство инженерно-строительного факультета РТУ

Государственное бюро по надзору за строительством остановило строительные работы в здании инженерно-строительного факультета Рижского технического университета (РТУ), сообщает LETA.

Часть работ была остановлена ещё 7 января, когда инспектор бюро констатировал, что строительство не соответствует строительному проекту, а во время работ не соблюдаются технологические требования.

В среду, 4 марта, бюро получило письменную информацию от участников строительства и провело внеочередную проверку. Она показала, что строительная компания по-прежнему не следует строительному проекту, технологические требования и указания стройнадзора и надзирающего автора.

Бюро решило остановить работы на всем объекте.

Договор о реконструкции нового корпуса РТУ университет подписал в августе прошлого года со строительной фирмой Merks. Сумма договора составляет 14,4 млн евро. Работы должны быть завершены в марте 2021 года.