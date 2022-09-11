Инструкция: какие правила должны соблюдать пользователи электросамокатов?

Популярность электросамокатов растет, а вместе с тем растет и количество травм, полученных на этом виде транспорта. Причем в травмпункты попадают как водители, так и пешеходы. Пока сезон электросамокатов продолжается, Delfi публикует инструкцию к электросамокатам в городе от начальника отдела общественного порядка Рижской муниципальной полиции Гунтиса Берзиньша.
В первую очередь на самокатах нужно передвигаться по инфраструктуре, рассчитанной для велосипедистов
И только если это не возможно — по тротуару или проезжей части;
Если водитель самоката едет по тротуару, преимущество, разумеется, у пешеходов;
На велодорожке соответствующего направления водители электросамокатов должны двигаться как можно ближе к правому краю.
Максимальная разрешенная скорость электросамоката — 25 километров в час
Выбранная скорость не должна угрожать безопасности других участников движения или мешать им.
Электросамокат должен быть в хорошем техническом состоянии
Он должен быть оснащен тормозами, при движении спереди должен гореть белый фонарик, а позади — красный.
Водителям электросамокатов запрещено:
- Ехать, не держась за руль;
- Ехать, держать за другое транспортное средство;
- Перевозить груз, который мешает управлять самокатом и угрожает безопасности других участников движения;
- Везти другого пассажира.
Жителям младше 14 лет запрещается ездить на электросамокате
Жителям 14-17 лет, которые хотят ездить на электросамокате, должны иметь права на управление велосипедом.
Во время езды на самокате запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения
Или под воздействием каких-либо психотропных веществ.
За нарушение правил пользования электросамокатом Государственная полиция применяет такие же административные наказания, как и к велосипедистам.