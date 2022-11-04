Интернетом пользуется 90% домохозяйств

Процент домохозяйств, где доступен интернет, в 2022 году вырос до 91,4%, пишет портал Lsm со ссылкой Центральное статистическое управление.

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По сравнению с прошлым годом, доступность интернета увеличилась на 0,3 процентных пункта, при том, что она заметно выросла именно во время пандемии: в 2019 году она составляла 85,4%, в 2020 — 89,7%, в 2021 — 91,1%.

Самый доступный интернет в Риге и Курземе — 93,6% и 93,3% соответственно. Наименее доступный — в Латгалии (84,8%). Интернет есть в 92,8% городских домохозяйств и 88% сельских, в 99,2% домохозяйств с детьми и 90,1% без детей.

Более раза в неделю интернет использует 90% опрошенных — это на 0,3 процентных пункта больше, чем год назад. Выше всего процент постоянных пользователей интернета среди людей с высшим образованием (97,6%), среди людей со средним образованием он составляет 87,4%, с основным — 78,6%. Среди людей в возрасте 16-24 лет регулярно пользуются интернетом 99,6% опрошенных, в возрастной группе от 25 от 54 — 96,8%, в группе 55-74 — 75,9%.

Чаще всего интернет используют для того, чтобы войти в интернет-банк или электронную почту (82,1% и 78%), а новости читают 77,6% человек. Женщины чаще, чем мужчины, ищут информацию, связанную со здоровьем (51,15 против 32,8%), а мужчины чаще, чем женщины, играют в онлайн-игры (20,2% против 12,1%) или скачивают игры (14,1% против 6%).

Сильнее всего разница между городом и сельской местностью проявляется в том, насколько часто люди смотрят видео (66,6% против 54%) и персональную медицинскую информацию (41,5% против 29,6%). Также персональную медицинскую информацию чаще смотрят люди с высшим образованием, как и ищут в интернете информацию, связанную со здоровьем.

Молодежь с 16 до 24 лет чаще всего использует интернет для соцсетей (94,7%), переписки (94%), и интернет-банка (91,8%). Пенсионеры (65-74 года) — для интернет-банка (51,3%), новостей (48,5%) и переписки (42,2%). Сильнее всего молодежь и пенсионеры отличаются в частоте прослушивания музыки: ее слушают в интернете 79,1% молодых людей и 12,7% пенсионеров.