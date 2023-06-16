И.о. главы Департамента сообщения Рижской думы подозревается в разбазаривании миллионов

Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс может быть причастен к бесхозяйственным тратам в размере нескольких миллионов евро, сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.
По его словам, пока невозможно назвать конкретную сумму, но она может измеряться несколькими миллионами евро. Пока дума не обращалась в правоохранительные органы, но не исключено, что это может произойти.
Проверив информацию осведомителя, руководство думы пришло к выводу о том, что в департаменте сообщения не создана адекватная система учета, которая позволяла бы проверить объем выполненных работ и количество уложенного асфальта. Вайводс организовывал работы по обновлению дорожного покрытия через договоры о повседневном обслуживании дорог, что привело к их удорожанию.
Сейчас Вайводс и начальник управления инфраструктуры дорожного движения Андрей Уртанс отстранены от должностей на время дисциплинарного расследования.
Как заявил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис, с самого начала работы думы нынешнего созыва решено было не повторять ошибок предыдущих созывов и не прикрывать чиновников, которые могли действовать незаконно и допускать нарушения. Стакис сообщил, что 31 мая получил сигнал осведомителя, пришел к выводу, что указанные факты серьезны, и поручил исполнительному директору оценить их.
Вайводс после пресс-конференции заявил журналистам, что против него уже давно ведется моббинг со стороны советника исполнительного директора Риги Мариса Кнокса.
Отстранение рассматривается Вайводсом как сведение личных и политических счетов с ним и сотрудниками департамента. По его словам, на подготовку объяснений в связи с потенциальными нарушениями ему было дано всего два дня, чего совершенно недостаточно.
Вайводс считает, что травля связана с конфликтом между Рижской думой и бывшим директором департамента Виталием Рейнбахом. Как утверждает Вайводс, его просили не предоставлять документы, имеющиеся у департамента, но он не подчинился. Рижская дума сейчас ведет несколько судебных разбирательств по поводу отстранения Рейнбаха от должности.
Вайводс также указал на предстоящее преобразование департамента сообщения в департамент внешнего пространства и мобильности. Вайводс участвует в конкурсе на должность главы этого нового департамента и прошел в последний тур, но теперь ему сообщили, что интервью с ним не состоится. Тем самым его отстраняют от честной конкуренции.
Вайводс добавил, что за последние два года в департаменте было два аудита, и нарушений в контроле за выполнением договоров они не выявили.
Вайводс своей вины не признает и использует все инструменты, чтобы доказать свою правоту.