IR: за вывоз сортированных отходов приходится платить почти столько же, сколько за вывоз несортированных

За вывоз сортированных биологических отходов приходится платить почти столько же, а то и больше, чем за несортированные, — с такого абсурда начался новый год для жителей Риги и нескольких близлежащих самоуправлений, пишет журнал IR.

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Например, клиенты EKO Baltija Vide в Риге должны платить 24,25 евро за вывоз контейнера с несортированными отходами и лишь немногим меньше — 23,37 евро — за вывоз биологических отходов, говорится в журнале.

При этом в Саласпилсском крае вывоз несортированных отходов стоит 23,46 евро, а цена за утилизацию специально собранных биологических отходов значительно выше — 26,37. Это мало того что не мотивирует население заниматься сортировкой мусора, но даже вызывает опасения, что существующие клиенты начнут отказываться от сортировочных контейнеров.

Такая ситуация возникла из-за того, что на полигоне в Гетлини начал работать новый комплекс по переработке биоотходов: он позволяет кухонные или садовые отходы перерабатывать более экологично и в соответствии с требованиями ЕС, но в буквальном смысле по гораздо более высокой цене, чем раньше.

Чиновники не позаботились вовремя уладить юридическую сторону, а между тем, для того чтобы Рижская дума и другие самоуправления могли изменить условия заключенных с операторами по вывозу отходов договоров, необходимо в законодательном порядке установить более низкую плату за сортированные биологические отходы.

Попытка Министерства окружающей среды и регионального развития, пишет IR, добиться срочного решения вопроса в Сейме в январе провалилась. Сортировка биологических отходов в Латвии только постепенно набирает обороты, но ее очень важно развивать, ведь примерно 40% всех бытовых отходов являются биологическими. Кроме того, к концу 2023 государство должно обеспечить порядок, при котором биоотходы или будут перерабатываться в месте возникновения, или сортироваться и отправляться на переработку.