Исключение: дети в школах смогут носить тканевые маски

Впредь школьники в помещениях смогут использовать купленные государством немедицинские маски, пояснило агентству LETA решение правительства Министерство образования и науки (МОН).

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Согласно принятым правительством поправкам, в дальнейшем в Латвии будет разрешено использовать только медицинские маски или же респираторы типа FFP2 без клапана. Однако в отношении образовательного процесса есть исключение — ученики основной и средней школы смогут во время уроков, занятий по интересам и программ профобразования использовать немедицинские тканевые маски, которые закуплены для нужд школьников.

В то же время школьники смогут использовать тканевые маски в общественном транспорте.

Как пояснили агентству LETA в МОН, исключение по использованию масок распространяется на работников дошкольного, основного и среднего образования, в том числе образования по интересам и профобразования. Исключение не распространяется на участников и исполнителей дальнейшего профобразования и программ по профессиональному совершенствованию.

Также дети в возрасте от семи до 12 лет смогут использовать тканевые маски при посещении других общественных мест. В свою очередь, ученики в возрасте от 12 лет при посещении общественных мест, за исключением общественного транспорта, должны будут использовать медицинские маски или респираторы FFP2. Такое решение принято, поскольку, согласно рекомендациям международных организаций здравоохранения, маски следует использовать с 12 лет.

В МОН указали, что в распоряжении детей есть выданные образовательным учреждением тканевые маски, которые соответствуют определенным стандартам качества и гарантируют достаточную фильтрацию выдыхаемого и вдыхаемого воздуха.