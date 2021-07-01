Искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки в Травматологической больнице

В больницах стран Балтии анализировать рентгеновские снимки будет помогать искусственный интеллект. DATAMED, компания, занимающаяся IT-решениями в сфере здравоохранения Латвии, заключила договор с французской компанией GLEAMER о закупке оборудования BoneView.

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Оборудованием будут пользоваться рентгенологи и врачи неотложной медицинской помощи. Уже сейчас идет введение технологии в рижской больнице травматологии и ортопедии.

BoneView выявляет на снимках переломы и передает врачам на утверждение. Планируется, что это поможет на 30% снизить количество упущенных переломов и существенно ускорить работу врачей.