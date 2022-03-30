Испания и Чехия будут патрулировать воздушное пространство Балтии на 13 истребителях

Предстоит смена осуществляющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии военных контингентов — перенимающие миссию Испания и Чехия будут патрулировать на 13 истребителях.

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Как сообщает Минобороны Литвы, в четверг на авиабазе ВВС в Шяуляе состоится церемония смены осуществляющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии военных подразделений.

Охранявших четыре месяца воздушное пространство Балтии польских военных и два месяца датских военных сменят испанцы, которые будут патрулировать на восьми истребителях "F-18 Hornet". Их миссия будет усилена пятью чешскими истребителями "JSaab JAS 39 Gripen".

"Патрулирование сил НАТО в воздушном пространстве стран Балтии всегда было исключительно важным элементом обороны, и теперь мы видим это как никогда ясно. Ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, поэтому мы исключительно ценим реагирование НАТО на ситуацию и укрепление сил воздушной полиции стран Балтии на восточном фланге альянса", — сказал вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

Представители ВВС Испании будут участвовать в натовской миссии воздушной полиции в странах Балтии уже девятый раз, представители ВВС Чехии — четвертый раз.

Завершающие миссию военные Польши и Дании охраняли воздушное пространство балтийских стран на восьми истребителях "F-16 Fighting Falcon".

Миссию воздушной полиции в странах Балтии усилил и контингент Франции, который прибыл на авиабазу ВВС Эстонии 13 марта, то есть на 15 дней раньше, чем планировал. Французы участвуют в этой миссии в Эстонии уже третий раз и прибыли сюда на четырех истребителях "Mirage 5F", им будут помогать бельгийские военные на четырех истребителях "F-16 Fighting Falcon".

Страны НАТО присылают своих военных и истребители для охраны воздушного пространства стран Балтии с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами блока. С того времени миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии непрерывно осуществляли 14 стран-союзниц.