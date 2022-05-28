Испания разместит в Латвии зенитную батарею и увеличит военный контингент
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Испания планирует отправить в Латвию зенитную батарею и примерно 100 солдат, которые присоединятся к уже имеющемуся в странах Балтии испанскому контингенту из 500 военных, сообщает со ссылкой на издание El Pais агентство LETA.

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Минобороны Испании готовится разместить в Латвии норвежский зенитную батарею NASAMS, сообщает издание.

"Мы полностью верны своим обязательствам перед НАТО. Наши военные сейчас находятся в Латвии и Литве, наши корабли — в Средиземном море", — сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес на параде Вооруженных сил в честь 40-летия вступления Испании в НАТО.

С 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, Испания уже объявила, что направит в Латвию еще 150 военных.

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