Испанские слизни встречаются уже и под Юрмалой: закон изменят, чтобы обязать латвийцев их уничтожать

Угрожающий сельскому хозяйству страны инвазивный моллюск — голый испанский слизень — медленно, но верно ползет в нормативные акты Латвии, попутно поедая грибы и сметая овощи. Причем, как пишет Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7, слизни замечены не только на огородах Павилосты, но уже и в лесах под Юрмалой.

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Испанский слизень — чужеродный, или инвазивный вид. Совсем не так давно от него страдали в основном огородники. Теперь досталось и грибникам. Миколог Музея природы Инета Даниэле говорит, что слизню все равно что есть, он не боится даже поганок.

"Разные слизни, и не только испанские, любят различные грибы. И не только те, что ест человек, но и ядовитые, несъедобные — потому что у них организм совсем другой. То, что ядовито для человека, не ядовито для разных других организмов".

До сих пор считалось, что хорошая морозная зима убьет этот инвазивный вид, однако специалист по слизням, малаколог Эдгар Дрейрс говорит, что слизни отлично себя чувствуют и в Швеции и Норвегии, где зимы крепче наших. Кроме того, они могут сосуществовать и с нашими местными видами.

Сейчас официально в списке инвазивных видов в Латвии значится только один фигурант — это борщевик Сосновского. Государство обязывает самоуправления и землевладельцев бороться с ним. Иначе — штраф. Вскоре этот список пополнит испанский слизень, обещает Дайга Вилкасте, представитель Министерства по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM):

"Мы сейчас готовим информацию для того, чтобы внести этот вид юридически в список. Однако независимо от того, есть этот юридический статус или его нет, самоуправлениям и землевладельцам надо действовать, чтобы искоренить этот вид, чтобы уменьшить их присутствие".

В VARAM говорят, что через полгода-год слизень появится в нормативных документах. И тогда его уничтожение станет обязанностью любого, кто с ним встретится.