Исполнительный директор airBaltic заболел коронавирусом и работает удаленно

Мартин Гаусс, исполнительный директор airBaltic, 29 октября получил положительный результат теста на Covid-19. Сейчас он в карантине и продолжает работу удаленно, а все контактные лица проинформированы, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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"Я все правила предосторожности воспринимаю очень серьезно и последние восемь месяцев соблюдал их очень строго. Я регулярно делал тесты в целях безопасности. Сейчас я чувствую себя хорошо, и у меня нет никаких симптомов. К сожалению, сейчас невозможно выяснить место, где произошло заражения. У нас строгие внутренние меры контроля здоровья, которые введены для безопасности сотрудников и предотвращения развития вируса, однако, несмотря на это, произошло заражение", — рассказал Гаусс.

Как отмечает пресс-служба, с февраля 2020 года в помещениях компании постоянно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средства, все поверхности регулярно и тщательно чистятся, а дежурный персонал постоянно дезинфицирует те из них, к которым чаще всего прикасаются люди. Помещения регулярно проветриваются. В офисе соблюдается социальная дистанция, столы расставлены на достаточное расстояние друг от друга.

В полетах стюардессы используют маски и перчатки. У них есть инструктаж на случай, если они подозревают, что пассажир может быть болен. В случае, если иностранный сотрудник компании вернулся в Латвию из своей страны, которая находится в "красной" зоне, он может продолжать работу только после получения негативного результата теста. По возможности компания старается организовать работу так, чтобы персонал не ночевал в других странах.