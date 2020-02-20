Исполнительный директор Риги отправил в отставку члена правления RNP Павилсонса

Держатель долей капитала Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич отправил в отставку члена правления RNP Ардиса Павилсонса, сообщает агентство LETA.

В начале февраля по так называемому делу о лифтах Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции задержало трех человек. По неофициальной информации в распоряжении Латвийского телевидения, одним из задержанных является Павилсонс. Пока не известно, какой статус он имеет в этом уголовном деле.

Павилсонс стал членом правления RNP в середине декабря 2019 года. Его назначил мэр Риги Олег Буров (ЧСР), который на тот момент был держателем долей капитала RNP. Буров тогда указал, что назначил Павилсонса по просьбе “Согласия”.

Радзевич сегодня отправил Павилсонса в отставку, обосновав это утратой доверия. Исполнительный директор РД указал, что репутация Павилсонса вызывает у него сомнения, так как он раньше руководил фирмой Hausmaster, участвовавшей в закупке, которую расследует полиция.

Как уже сообщалось, в январе полиция провела обыски в помещениях Rīgas namu pārvaldnieks и предприятия Liftu alianse. Процессуальные действия были связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Возможно, в этих преступлениях участвовали несколько предприятий, оказывающих услуги RNP.